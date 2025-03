Jede fünfte Frau im Job unzufrieden

Aktualisiert am 06.03.2025 - 06:00 Uhr

Frauen sind einer Befragung zufolge mit ihrer Arbeit unzufriedener als Männer. Jede Fünfte gab in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa an, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden mit ihrer Tätigkeit zu sein. Im Fall der Männer lag der Wert bei zwölf Prozent. In Auftrag gegeben hat die Studie das Job-Netzwerk Xing aus Hamburg. Das Ergebnis liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.