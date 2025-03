Heirat mit Folgen: Frauen verdienen nach der Ehe im Schnitt 20 Prozent weniger. Warum das Steuersystem eine Rolle spielt – und was helfen könnte.

Ehegattensplitting setzt Fehlanreize

Ein Grund dafür ist das deutsche Steuersystem: Die Studie zeigt, dass etwa ein Viertel des Einkommensrückgangs auf das Ehegattensplitting zurückzuführen ist. "Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich in einer Ehe die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau vergrößern, und das unabhängig von der Geburt von Kindern", erklärt ifo-Forscherin Elena Herold.

Beim Ehegattensplitting wird das Einkommen beider Partner gemeinsam besteuert, wodurch insbesondere Paare mit großen Einkommensunterschieden steuerlich profitieren ( mehr dazu hier ). Das führt dazu, dass sich ein höheres Einkommen für den Partner mit geringerem Verdienst – oft die Frau – weniger lohnt. Besonders die Steuerklasse 5, für die sich viele Ehefrauen entscheiden, mindert den finanziellen Anreiz für mehr Erwerbstätigkeit. Lesen Sie hier, wie hoch die Abzüge in Steuerklasse 5 sind.

Traditionelle Geschlechterrollen verstärken den Effekt

Neben dem Steuersystem spielen auch gesellschaftliche Normen eine Rolle. Die Forscherinnen fanden heraus, dass Frauen aus Westdeutschland stärker von Einkommensverlusten betroffen sind als Frauen aus Ostdeutschland. Der Grund: In der ehemaligen DDR war die Erwerbstätigkeit von Frauen selbstverständlicher als in der Bundesrepublik, wo das klassische Ernährermodell dominierte. Diese Unterschiede wirken bis heute nach.

Reform der Steuerklassen als mögliche Lösung

Die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 könnte die negativen Effekte des Ehegattensplittings abmildern. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode war eine Reform geplant, sie scheiterte jedoch am Bruch der Ampelkoalition. Ob eine künftige Regierung das Thema wieder aufgreifen wird, ist ungewiss. Denn nur die Wahlprogramme von SPD und FDP sahen die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 vor. Lesen Sie hier, was eine Abschaffung bedeuten würde.