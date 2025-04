Deutsche horten Millionen Althandys

Aktualisiert am 02.04.2025 - 06:00 Uhr

Aktualisiert am 02.04.2025 - 06:00 Uhr

In einer Werkstatt wird ein altes Smartphone wiederaufbereitet. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Ein neues Handy ist gekauft, was tun mit dem alten? Ab in die Schublade - vielleicht braucht man es ja irgendwann mal. Das aber passiert nicht allzu oft - warum also nicht zurĂŒckgeben oder spenden?