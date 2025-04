Fair produziert: Das müssen Sie über Öko-Gold wissen

Wer besonders umweltbewusst und ethisch korrekt unterwegs ist, legt diese Maßstäbe unter Umständen auch an seine Geldanlage an. Gold dürfte daher in vielen Fällen als Anlageform tabu sein. Zu umweltbelastend sind die Abbaumethoden, zu schlecht oft die Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter. Es gibt aber Ausnahmen: Die Zeitschrift "Stiftung Warentest Finanzen" (Ausgabe 5/2025) erklärt, was man zum Kauf von Gold wissen sollte, das als nachhaltig zertifiziert ist.