Der Goldpreis erzielt einen neuen Rekord. Und das liegt vor allem an der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump.

Der Goldpreis bleibt wegen der aggressiven US-Zollpolitik und jüngsten Warnungen der US-Notenbank vor möglichen Folgen auf Rekordkurs. In der Nacht zum Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 3.357 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Am Morgen wurde das Edelmetall mit 3.335 Dollar wieder etwas tiefer gehandelt.