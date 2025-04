Fast zwei Drittel zahlen bevorzugt bargeldlos

Aktualisiert am 25.04.2025 - 04:00 Uhr

Im Land der Barzahler ziehen inzwischen viele Menschen Bankkarte oder Smartphone dem Bargeld vor. Es hängt allerdings auch vom Einkommen ab, wie Einkäufe an der Ladenkasse beglichen werden.

Bargeld wollen die meisten Menschen in Deutschland Umfragen zufolge nicht missen - an der Ladenkasse jedoch bevorzugt eine Mehrheit das bargeldlose Bezahlen.

In einer YouGov-Erhebung für die Postbank gaben fast zwei Drittel (61,4 Prozent) der 2.060 Befragten an, dass sie Einkäufe vor allem mit Girokarte, Kreditkarte oder mobil per Smartphone oder Smartwatch begleichen.