Aufträge am Bau sinken kräftig

Aktualisiert am 25.04.2025 - 09:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In der kriselnden deutschen Baubranche sind die Aufträge im Februar deutlich zurückgegangen. Die Unternehmen verzeichneten preisbereinigt ein Minus von 7,5 Prozent zum Vormonat Januar, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat schrumpfte das Ordervolumen um 0,5 Prozent.

"Der deutliche Anstieg des Auftragseingangs im Januar war also nur ein Strohfeuer", sagt dazu der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes, Tim-Oliver Müller. Immerhin sei der Wohnungsbau nicht von dem Rückgang betroffen, sondern weise in den ersten beiden Monaten des Jahres ein preisbereinigtes Plus von 20 Prozent aus.