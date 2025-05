Nur kirchlich getraut? Standesamt-Verzicht hat Nachteile

Aktualisiert am 02.05.2025 - 17:29 Uhr

Ja, ich will: Rechtlich und finanziell macht es einen großen Unterschied, ob ein Paar nur kirchlich oder auch standesamtlich getraut wurde. (Quelle: Frank Molter/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

So haben rein kirchlich verheiratete Paare keinen Anspruch auf das steuerlich oft vorteilhafte Ehegattensplitting . Besteht bei einem der Partner ein medizinischer Notfall, hat der jeweils andere keine rechtliche Entscheidungsbefugnis, weil er nicht als Ehegatte anerkannt ist. Und: Stirbt einer der Partner, hat der jeweils andere auch keinen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente.

Mit gemeinsamen Kindern verstärken sich die Nachteile noch

Auch in Sachen Erbe ergeben sich für lediglich kirchlich verheiratete Paare Nachteile gegenüber standesamtlich Getrauten: Der Überlebende gilt erbrechtlich nämlich als Fremder, selbst wenn die Partnerschaft Jahrzehnte bestand. Wird dieser nicht ausdrücklich in einem gültigen Testament bedacht, so hat er auch keinerlei Ansprüche auf den Nachlass.