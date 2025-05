Selbstverteidigung: Diese Dinge dürfen Sie mit sich führen

Pfefferspray, Kubotan und Co.

Aktualisiert am 06.05.2025 - 00:05 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Pfefferspray, Elektroschocker und Co.: Wer sich gegen Angreifer zur Wehr setzen möchte, nutzt unter Umständen Hilfsmittel. Doch welche davon sind überhaupt legal mitzuführen?

Nachts oder in einer abgelegenen Gegend allein unterwegs? Manche fühlen sich in einer solchen Situation unwohl und möchten sich für den Fall, dass sie jemand angreift, wappnen. Doch welche Gegenstände darf man zur Selbstverteidigung eigentlich mit sich führen - oder zumindest zu Hause aufbewahren? Ein Überblick.

Pfefferspray:

Pfefferspray wird im Handel in der Regel unter dem Namen Tierabwehrspray verkauft. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes, weshalb man es ohne Einschränkungen frei erwerben, besitzen und mit sich führen kann. "Es muss jedoch eindeutig in deutscher Sprache als Tierabwehrspray gekennzeichnet sein", sagt Maren Menke vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.