Diese 7 Dokumente regeln Ihre rechtliche Vorsorge

5. Generalvollmacht

6. Betreuungsverfügung

Mit einer Betreuungsverfügung ordnet der oder die Vorsorgende an, wen das Betreuungsgericht im Falle einer Betreuungsbedürftigkeit (zum Beispiel bei Demenz) als Betreuerin oder Betreuer bestellen soll. "In der Regel wählen Vorsorgende auch hier Vertrauenspersonen wie Ehepartner oder Angehörige", sagt Erbil. Es kann etwa auch die gleiche Person als Betreuerin oder Betreuer benannt werden, die in einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt wurde.

"Häufig werden Betreuungsverfügungen in General- oder Vorsorgevollmachten als Notlösung für den Fall aufgenommen, dass die in erster Linie gewünschte Vertretung durch die Vertrauensperson scheitert", so Hülya Erbil. In der Betreuungsverfügung wird dann bewusst eine weitere Vertrauensperson benannt, falls das Betreuungsgericht diejenige aus General- oder Vorsorgevollmacht für ungeeignet hält. Auch eine Betreuungsverfügung lässt sich selbstständig online erstellen.