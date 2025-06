Höhere Immobilienpreise schrecken erste Interessenten ab

Aktualisiert am 06.06.2025 - 05:00 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Anstieg der Kreditzinsen schreckte in den vergangenen drei Jahren viele Immobilieninteressenten ab. Die Folge waren sinkende Preise - doch diese Phase ist nun beendet. (Symbolbild) (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa-bilder)

Wieder steigende Preise für Wohnhäuser und Immobilien schrecken nach einer Umfrage des Finanzierungsvermittlers Interhyp erste Interessenten ab. In der neuen Ausgabe einer alljährlichen Umfrage des Unternehmens stuften 55 Prozent die Wohnimmobilien in ihrer jeweiligen Region als "leicht" oder "mittel" bezahlbar ein. Das waren vier Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, aber mehr als vor zwei Jahren.

Interhyp befragt jährlich online gut 1.000 Menschen, die am Immobilienkauf interessiert sind, in den vergangenen zwei Jahren auf der Suche waren oder in den vergangenen fünf Jahren eine Immobilie gekauft haben. Die Ergebnisse sind laut Interhyp repräsentativ für diese Gruppe.