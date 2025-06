Weniger neue Insolvenzen angemeldet

Aktualisiert am 13.06.2025 - 09:16 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2025 - 09:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bei den Firmenpleiten in Deutschland deutet sich weitere Entspannung an. Erstmals seit März 2023 gab es in einem Monat weniger angemeldete Insolvenzverfahren als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten für den Mai mitteilte.