Stiftung Warentest: Wo aktuell die besten Sparzinsen winken

Festgeld bietet geringfügig mehr Zinsen

Ein fünfjähriges Festgeld bietet die Klarna Bank allerdings nicht an. Wer sein Geld so lange entbehren kann und möchte, ist mit 2,80 Prozent am besten bei der tschechischen J&T Direktbank sowie mit 2,77 Prozent bei der schwedischen Holst Sparen am besten aufgehoben. Allerdings ist bei den Tschechen eine Mindestanlagesumme von 5.000 Euro vorgesehen, bei den Schweden zumindest 1.000 Euro. Bei der Klarna Bank gibt es diese Vorgaben nicht.