Der neue Kurs von Ripple: Stablecoins

Lange setzte Ripple Labs ausschließlich auf XRP als Lösung für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Doch inzwischen erweitert das Unternehmen seine Strategie, und zwar mit dem Einstieg in den Markt für Stablecoins, also digitale Währungen, die an den Wert einer klassischen Währung wie dem US-Dollar gekoppelt sind. Ende 2024 brachte Ripple seinen eigenen Stablecoin RLUSD auf den Markt. Innerhalb kurzer Zeit erreichte dieser eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar.

Ripple-CEO Brad Garlinghouse sieht großes Potenzial: Der Stablecoin-Markt könnte seiner Ansicht nach von derzeit rund 250 Milliarden auf bis zu zwei Billionen US-Dollar wachsen. Auch andere Marktbeobachter wie der britische Finanzdienstleister Standard Chartered teilen diese Einschätzung – wenn auch mit unterschiedlichen Prognosen.

Ripple will von diesem Trend profitieren. Die Kooperation mit der Bank of New York Mellon als Hauptverwahrstelle für die US-Dollar-Reserven hinter RLUSD unterstreicht den institutionellen Anspruch des Projekts. Zudem beantragte Ripple eine nationale Banklizenz in den USA sowie ein Master-Konto bei der Federal Reserve.

Kritik der Börsenaufsicht an Ripple Labs und XRP

Trotz vielversprechender Entwicklungen in der Kryptofinanzszene stand kaum ein Krypto-Projekt in den vergangenen Jahren so im Fokus der US-Behörden wie Ripple Labs. Seit Ende 2020 streitet das Unternehmen mit der US-Börsenaufsicht SEC über die Frage, ob XRP als Wertpapier einzustufen ist – und damit unter das dortige Kapitalmarktrecht fällt. Für Ripple und viele Anleger brachte dieser Konflikt massive Unsicherheit: XRP wurde von mehreren US-Börsen delistet – sprich: aus dem Handel genommen. Institutionelle Partner hielten sich zurück.

Doch 2023 kam es zu einer Wende. Die zuständige Richterin Analisa Torres entschied in einem Teilurteil, dass XRP kein Wertpapier ist, wenn es über öffentliche Handelsplattformen verkauft wird. "Die Klage sorgte zunächst für große Unsicherheit", sagt Johanna Belitz. "Doch das Urteil brachte regulatorische Klarheit und führte zu neuem institutionellem Interesse."

Auch wenn das Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist – einige Punkte befinden sich in der Berufung –, stärkt es Ripple langfristig. Denn rechtliche Sicherheit ist für Banken, Investoren und Partner ein zentrales Kriterium, wenn es um den Einsatz digitaler Währungen geht.

Spekulation oder Substanz: Wie riskant ist ein Investment in XRP?

Der Kurs von XRP ist starken Schwankungen unterworfen. Zuletzt legte der Coin um rund 400 Prozent zu. In klassischen Aktienmärkten wäre ein solcher Anstieg ein deutliches Warnsignal. Doch in der Krypto-Welt sind der Expertin Belitz zufolge solche Bewegungen nicht unüblich. Nachrichten, Gerichtsentscheidungen oder neue Partnerschaften können massive Kursreaktionen auslösen – nach oben wie nach unten.

