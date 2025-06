Fast 56 Millionen Autos mit Elektroantrieb weltweit

Aktualisiert am 27.06.2025 - 04:30 Uhr

Der Bestand an reinen Stromern, Plug-in-Hybriden und Autos mit sogenanntem Range-Extender steigt stark. Mehr als die Hälfte fährt in einem einzigen Land.

Die weltweite Zahl der Autos mit Elektroantrieb ist im vergangenen Jahr um rund ein Drittel gestiegen. Zum Jahreswechsel waren es 55,8 Millionen reine Stromer, Plug-in-Hybride oder Elektroautos mit Range Extender, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) errechnet hat. Mehr als die Hälfte davon - 31,4 Millionen Fahrzeuge - verorten die Experten dabei in China .

Interessant, wenn auch schwierig ist der Blick auf das Bestandswachstum, bei dem der Schwund an Fahrzeugen einbezogen wird. Denn hier fällt nach Jahren starker Anstiege ein Rückgang auf: 2024 wuchs der Bestand um 13,8 Millionen, 2023 waren es noch 14,2 Millionen.

Das überrascht, denn die Neuzulassungen stiegen weiter deutlich an. Zwischen ihnen und dem Wachstum der Bestandszahlen klafft nun eine Lücke von 3,7 Millionen Fahrzeugen, die vor allem auf China zurückzuführen ist, während sie in den Vorjahren stets nur einige hunderttausend Fahrzeuge betrug.

Überraschung in China

So gebe es inzwischen einen immer größeren Bestand an älteren Fahrzeugen - gerade in China - sodass dort auch mehr Fahrzeuge kaputtgingen oder verschrottet würden. Das werde auch davon angetrieben, dass es dort eine stark wachsende Modellvielfalt mit immer besserer Digitaltechnik und Reichweite und einen großen Kundenwunsch nach neuesten Modellen gebe.