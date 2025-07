Ex-Trigema-Chef Grupp liegt im Krankenhaus

Aktualisiert am 07.07.2025 - 12:11 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2025 - 12:11 Uhr

Grupp führte Trigema mehr als 50 Jahre

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. 1969 übernahm er die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema ist ein bekannter Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung. Das Unternehmen wirbt damit, zu 100 Prozent "Made in Germany" zu sein.