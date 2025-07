Handelsverband: "In einzelnen Branchen Rezession"

Maues Wachstum, weniger Geschäfte, hohe Kosten: Trotz verbesserter Konsumlaune der Verbraucher blickt der Handelsverband Deutschland (HDE) zurückhaltend auf das Jahr 2025. Der Umsatz werde um zwei Prozent im Vergleich zu 2024 auf gut 678 Milliarden Euro wachsen, bekräftigte der Branchenverband am Montag in Berlin seine Januar-Prognose. Inflationsbereinigt entspricht das allerdings nur einem Plus von real 0,5 Prozent.