Weiter Unklarheit über Zustand von Ex-Trigema-Chef Grupp

Aktualisiert am 08.07.2025 - 12:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp senior gilt als einer der bekanntesten Kaufleute Deutschlands. Am Montag kam er in ein Krankenhaus. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt.

Über den Gesundheitszustand des früheren Trigema-Chefs Wolfgang Grupp gibt es weiterhin keine neuen Erkenntnisse. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass man zu gegebener Zeit wieder informieren werde. Weitere Angaben machte sie nicht. Am Montag war bekanntgeworden, dass sich Grupp in einem Krankenhaus befindet. Es gehe dem 83-Jährigen altersentsprechend gut, hieß es damals.