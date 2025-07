Wirecard-Prozess: Schwarzer Tag für Markus Braun

Aktualisiert am 09.07.2025 - 16:51 Uhr

Aktualisiert am 09.07.2025 - 16:51 Uhr

Im Münchner Wirecard-Prozess hat der Insolvenzverwalter die Verteidigungslinie des früheren Vorstandschefs Markus Braun zerpflückt. Die in der Wirecard-Bilanz verbuchten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Südostasien habe es nicht gegeben, sagte Rechtsanwalt Michael Jaffé als Zeuge vor dem Landgericht München I. Er ist seit fünf Jahren mit der Suche nach den vermissten Milliarden beschäftigt.

Insolvenzverwalter: Großteil der Geschäfte gab es nicht

Der Insolvenzverwalter widersprach zudem ausdrücklich der Argumentation Brauns, die wahren Täter um den abgetauchten früheren Vertriebsvorstand Jan Marsalek hätten Milliardengeschäfte des Konzerns in ein Geflecht von Schattenfirmen umgeleitet und auf eigene Rechnung weiter betrieben: Bei Wirecard habe es diese Geschäfte nicht gegeben. "Dass da irgendetwas rausgedreht worden wäre, ist ausgeschlossen", sagte Jaffé. Braun verfolgte die Ausführungen des Anwalts mit versteinerter Miene.

Der Ex-Vorstandschef sitzt seit fast fünf Jahren in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und seinen beiden Mitangeklagten Bandenbetrug vor, den Schaden für die kreditgebenden Banken haben die Ermittler auf drei Milliarden Euro beziffert. Der österreichische Manager weist die Vorwürfe zurück und sieht sich selbst als Opfer Marsaleks und dessen Komplizen.

Der einstige Dax-Konzern war Zahlungsdienstleister für Kreditkartenabrechnungen. Der Großteil der in den Bilanzen verbuchten Gewinne stammte aus sogenannten Drittpartnergeschäften im Mittleren Osten und Südostasien.

Von 1,9 Milliarden Euro "nichts zu sehen"

Die Drittpartner waren Firmen, die im Wirecard-Auftrag Kreditkartenzahlungen in Ländern abgewickelt haben sollen, in denen der deutsche Konzern selbst keine Lizenz hatte. Und Erträge aus diesem Drittpartnergeschäft waren es, die angeblich auf den Treuhandkonten verbucht wurden, zunächst in Singapur, kurz vor der Insolvenz dann auf den Philippinen. Jaffé bezifferte die Summe auf 1,9 Milliarden Euro.