Gamescom steuert auf Aussteller-Rekord zu

Aktualisiert am 15.07.2025 - 13:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Logo der Gamescom - im August wird es omnipräsent sein in Köln. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Es wird wieder bunt in Köln: Unzählige Cosplayer werden im August in der Domstadt zu sehen sein - in Kostümen aus Fantasy-Games gehen sie zur Gamescom. Nun werfen die Veranstalter einen Blick voraus.