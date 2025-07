Was Trumps Zölle kosten – und wer sie bezahlt

Aktualisiert am 18.07.2025 - 04:10 Uhr

Aktualisiert am 18.07.2025 - 04:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Was bedeuten die angekündigten US-Zölle für deutsche Händler? (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Mit neuen Zolldrohungen setzt US-Präsident Trump die Europäische Union unter Druck - und damit auch Deutschland. Was kommt auf deutsche Händler zu, wenn sie Waren in die USA schicken?

Seit der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für die Einfuhr europäischer Produkte hängen viele Branchen in der Luft. Werden die Zölle wirklich kommen? Und was passiert dann? Ein Überblick.

Wer genau muss die Zölle bezahlen?

Wer zieht die Zölle ein?

Eine Unterbehörde des US-Heimatschutzministeriums: Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde U.S. Customs and Border Protection ist für Genehmigungen von Einfuhren zuständig.

Welche Folgen hätten die Zölle für deutsche Unternehmen mit Kunden oder Niederlassungen in den USA?

Zölle erzeugten Unsicherheit, sagt Christoph Schemionek, Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer in Washington. Deutschland sei der drittgrößte ausländische Direktinvestor in den USA. Die Ankündigung Trumps stelle Unternehmen, die auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen seien, vor erhebliche Probleme. "Das betrifft vor allem die Kalkulation von Preisen und langfristige Investitionsplanungen." Eine kurzfristige Verlagerung der gesamten Lieferketten in die USA sei für viele Unternehmen unrealistisch.