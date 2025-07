Bundesbank: Geldfälscher bevorzugen gängige Scheine

Für Verbraucher wächst die Gefahr, gefälschte Geldscheine in die Hände zu bekommen. Im deutschen Zahlungsverkehr sind in der ersten Jahreshälfte 8 Prozent mehr gefälschte Banknoten entdeckt worden als in den sechs Monaten zuvor, berichtet die Bundesbank.

Kaum noch falsche 500er

Und obwohl es sich für Fälscher kaum zu lohnen scheint, gab es mit 585 Stück auch mehr als doppelt so viele Blüten in einem Nennwert von 5 Euro statt solche mit 500 Euro. Von dem größten, nur selten im Alltag genutzten Schein des Bargeld-Systems fielen nur noch 287 Fälschungen auf - natürlich mit einem weit größeren Schaden als bei den Fünfern.

Mehr falsche Geldscheine als in der ersten Jahreshälfte 2025 wurden zuletzt im ersten Halbjahr 2024 entdeckt und davor in der zweiten Jahreshälfte 2016. Es sei für die Bürger aber weiterhin sehr unwahrscheinlich, in Deutschland mit Falschgeld in Berührung zu kommen, versichert Burkhard Balz, im Bundesbank-Vorstand unter anderem zuständig für Bargeld. "Rein rechnerisch entfielen neun falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner." Der europaweite Vergleichswert betrug im vergangenen Jahr 13 falsche Noten pro 10.000 Einwohner.