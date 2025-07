Nach Gewinnsprung: Lufthansa auf Kurs zu Jahreszielen

Die Lufthansa übertrifft die Erwartungen. Unter dem Strich verdiente der Konzern zuletzt gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Nur in einem Land schwächelt die Nachfrage Richtung USA.

Wichtigster Langstrecken-Markt sind die Strecken nach Nordamerika geblieben, auf denen die Gruppe im zweiten Quartal 7 Prozent mehr Plätze angeboten hat als zuvor. Vor allem Kunden aus den USA buchten weiterhin stark, während in Deutschland insbesondere die Kunden in den unteren Buchungsklassen zögern. Lufthansa-Chef Carsten Spohr kündigte an, das geplante Wachstum im vierten Quartal möglicherweise zu reduzieren.

Italienische Beteiligung verdient schon mit

Kritik an unveränderter Ticketsteuer

Der Lufthansa-Chef nutzte die Vorlage der Quartalszahlen zu deutlicher Kritik an den hohen Standortkosten hauptsächlich in Deutschland. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir so nicht mehr weitermachen können", sagte Spohr mit Blick auf Gebühren und die abermals von der Bundesregierung nicht abgesenkte Ticketsteuer. Jeder Aufschub dieser im Koalitionsvertrag verabredeten Maßnahme gefährde die gesamtwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Exportnation Deutschland.