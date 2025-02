Bitcoins (KI-Symbolbild): Können Kryptowährungen in diesem Jahr Anleger in Deutschland überzeugen, in sie zu investieren?

Kryptowährungen boomen weltweit, hierzulande herrscht jedoch Zurückhaltung. Eine neue Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Deutschen will ihr Geld nicht in Bitcoin anlegen – Woran liegt das?

Bitcoin bleibt auch im Jahr 2025 eines der großen Gesprächsthemen, wenn es um Geldanlage geht. Es gilt je nach Sichtweise als digitales Gold , als Revolution des Finanzsystems oder als riskante Spekulationsblase. Doch während weltweit Millionen investieren, bleibt Deutschland zurückhaltend. Warum ist das Vertrauen in Kryptowährungen hierzulande so gering? Ein Blick auf die Zahlen gibt Aufschluss.

Bitcoin-Skepsis bei Älteren hoch

Laut einer aktuellen Umfrage des Vergleichsportals Verivox lehnen 57 Prozent der Deutschen ein Investment in Bitcoin kategorisch ab. Besonders ausgeprägt ist diese Skepsis unter Frauen und älteren Menschen. 65 Prozent der Frauen können sich nicht vorstellen, Geld in die digitale Währung zu stecken, während es bei den Männern mit 48 Prozent deutlich weniger sind. Noch größer ist die Ablehnung in der Generation 60 plus: 77 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und sogar 89 Prozent der 70- bis 79-Jährigen lehnen Bitcoin als Geldanlage ab.