Wie kann man den dEURO nutzen?

Der dEURO könne von jedem genutzt werden – ohne Bankkonto oder besondere technische Vorkenntnisse, so Wild. "Alles, was man benötigt, ist eine Krypto-Wallet, die den ERC-20-Standard unterstützt, zum Beispiel MetaMask oder Cake Wallet, sowie Zugang zu einer Plattform, die den dEURO anbietet." Das Ziel sei es, den digitalen Euro einfach, sicher und für alle zugänglich zu machen.

Was kann man mit dem dEURO machen?

"Der dEURO ist kein digitales Spekulationsobjekt – sondern eine stabile digitale Währung für die Nutzung in der dezentralen Finanzwelt (kurz: DeFi), etwa für Kredite oder als Sicherheit für andere Transaktionen", erläutert Kryptoexperte Wild.

dEURO lasse sich auch im Alltag nutzen. Schon zum Marktstart am 26. März 2025 könne man damit bezahlen, etwa bei Partnern wie der Handelskette SPAR in der Schweiz, die über die Plattform DFX Krypto-Zahlungen akzeptieren. Ziel sei es, den dEURO zu einer echten Alternative im Alltag zu machen, so Wild.