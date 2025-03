Über Valour Inc.

Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin ermöglichen. Valour verwatet ein Vermögen von rund 1,07 Milliarden CAD (750 Millionen USD).