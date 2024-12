Viele Tokens nutzen etwa die Blockchain von Ethereum. Fachleute bezeichnen Ether deshalb auch als "Kryptowährung 2.0", da es deutlich vielseitiger ist als die Bitcoin-Blockchain.

Litecoin

Litecoin hat es sich zum Ziel gemacht, die Strukturen des Bitcoins zu verschlanken. So verarbeitet Litecoin Transaktionen etwa deutlich schneller als Bitcoin. Ein entscheidender Vorteil, denn das Bitcoin-Netzwerk ist berüchtigt für seine langen Wartezeiten bei Zahlungsvorgängen.

Gerade diesen Punkt bemängeln Kritiker immer wieder – denn wer möchte bei einem alltäglichen Zahlungsmittel schon gern fünf Minuten an der Theke warten, bis sein Kaffee bezahlt ist?

Um schneller zu sein als Bitcoin, nutzt Litecoin etwa eine zügigere Produktion in der Blockchain. Ein Litecoin lässt sich viermal so schnell berechnen. Auch ist der Algorithmus in der Blockchain weniger kompliziert als beim Bitcoin. Nach Einschätzungen aus Fachkreisen soll er aber trotzdem ausreichen, um die Sicherheit der Blockchain zu garantieren.

Auch erfreulich für Sie als Nutzer: Die Gebühren sind bei Litecoin geringer als beim Bitcoin. Dieser schaut der kleinen, schlanken Kryptowährung aber nicht nur zu. Veränderungen, die sich in Litecoin bewährt haben, finden häufig auch später in der Bitcoin-Blockchain Anwendung.

Litecoin 123,42 EUR +37,29% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Woche 11:16 Uhr Bison Litecoin Krypto Hoch 131,91 Zwischenwert Hoch / Mittel 121,19 Mittel 110,47 Zwischenwert Mittel / Tief 99,74 Tief 89,02 28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. MEHR ZU KRYPTOS MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Wie viele Kryptowährungen gibt es?

Laut dem Portal "investing.com" gab es im Juli 2023 9.875 unterschiedliche Kryptowährungen. Demnach führte Bitcoin das Ranking der größten virtuellen Währungen vor Ethereum an.

Wie investiere ich in Kryptowährungen?

Wer an die Zukunft von Kryptogeld glaubt, hat verschiedene Möglichkeiten, in Coins als auch in Tokens zu investieren:

Zentralisierte Börsen , an denen Sie Kryptowährungen direkt kaufen oder verkaufen können

, an denen Sie Kryptowährungen direkt kaufen oder verkaufen können Dezentrale Börsen, an denen Sie Kryptogeld anonym handeln können

Die gängigste sind die sogenannten zentralisierten Börsen. An ihnen lassen sich Kryptowährungen leicht kaufen oder verkaufen. In diese Kategorie fallen die bekanntesten Anbieter wie Coinbase, Binance, Kraken und Geminini. Hinter den Handelsplätzen stehen private Firmen, die von ihren Kunden eine Identifizierung mit Ausweispapieren verlangen – sie sind also nicht anonym.