An das neue Jahr haben wir uns gerade gewöhnt, da warten schon die nächsten Änderungen. Wir zeigen, welche neuen Regeln und Gesetze im Februar greifen.

Förderbeginn für Heizungstausch

Zuzahlungen in der Apotheke

Schluss mit unnötigen Zuzahlungen: Wer von seinem Arzt ein Medikament in einer bestimmten Packungsgröße verschrieben bekommt, die in der Apotheke aber nicht vorrätig ist, wird künftig nicht mehr stärker zur Kasse gebeten. Das regelt eine Änderung bei den Vorgaben zur Zuzahlung in § 61 Sozialgesetzbuch V (SGB 5).