So spendabel sind die Deutschen am Black Friday

Am Freitag locken die Händler wieder mit teilweise hohen Rabatten von 50 Prozent und mehr. Durchschnittlich wollen die Deutschen am Black Friday für 282 Euro einkaufen. Das vermeldet der Digitalverband Bitkom.

"Männer greifen am Black Friday mit durchschnittlich 324 Euro tiefer in die Tasche als Frauen mit 237 Euro", heißt es. Die Zahlen basieren auf einer repräsentativen Umfrage , für die im Oktober knapp 1.200 Internetnutzer ab 16 Jahren befragt wurden.

Trend in Deutschland angekommen

Mehrheit will Black-Friday-Angebote nutzen

Auf die Shoppingwoche, die mit dem Black Friday beginnt und bei den meisten Händlern am darauffolgenden Montag in den Cyber Monday übergeht, bereiten sich viele sogar langfristig vor. 65 Prozent der Befragten gaben an, den Kauf von Produkten bewusst aufzuschieben, um auf Sonderangebote zu warten.

KI findet schneller die besten Schnäppchen

Ursprung in den USA

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 29. November. Viele Händler bieten aber auch bereits Tage und Wochen vorher zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen an. Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Er markiert traditionell den Beginn des Weihnachtsgeschäfts und findet jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt, dem vierten Donnerstag im November.