Mit Alltagsmarken an der Börse Geld verdienen – klingt einfach, ist es aber nicht. Woran können wir im Alltag erkennen, ob eine Alltagsaktie für den Vermögensaufbau geeignet ist, also eine ordentliche Rendite bringt oder nicht? "Das Geld liegt an jeder Straßenecke, man muss nur genau hinsehen", sagt Katharina Dauenhauer, die früher Fachbereichsleiterin an einem Oberstufenzentrum für Banken, Immobilien und Versicherungen war und heute Finanzbildung für Privatanleger anbietet.