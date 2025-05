Ein verblüffender Renten-Kniff macht es möglich: Wer gezielt nur einen Teil seiner Rente bezieht, kann damit den Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung öffnen – und das ganz legal.

Viele privat versicherte Rentner verzweifeln an steigenden Beiträgen im Alter. Der Gesetzgeber sieht für sie ab 55 Jahren jedoch kaum noch einen Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) vor. Die hohen Hürden sollen die Solidargemeinschaft schützen.

Doch ein überraschendes Urteil aus Baden-Württemberg sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. Es eröffnet die Möglichkeit, über einen Umweg zurück in die GKV zu gelangen – selbst für jene, die diesen Weg für sich eigentlich lebenslang versperrt glaubten.

Ein kompliziertes, aber legales Modell

Wer einmal privat versichert ist, bleibt es im Alter häufig auch – ob er will oder nicht. Denn das Gesetz macht den Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ab dem 55. Lebensjahr praktisch dicht. Grund dafür ist § 6 Abs. 3a des Sozialgesetzbuchs V (SGB V). Er besagt, dass Personen über 55 Jahre versicherungsfrei bleiben, wenn sie fünf Jahre vor einer eigentlich einsetzenden Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren.

Das bedeutet: Wer in jungen Jahren in die private Krankenversicherung gewechselt ist, kann später – etwa durch ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, Arbeitslosigkeit oder Rente – nicht mehr ohne Weiteres zurück in die GKV.