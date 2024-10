Aktualisiert am 31.10.2024 - 17:16 Uhr

Aktualisiert am 31.10.2024 - 17:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Supermarktkette Kaufland schließt bis Anfang 2025 fünf seiner Filialen in Deutschland. Vier davon liegen in Nordrhein-Westfalen.

Fünf Filialen schließt die Supermarktkette Kaufland bis März 2025. Die Schließungen begannen im Juni 2024 mit den Kauflandmärkten in Siegen und Greiz. Die Filiale Bochum-Ruhrpark folgte. Januar 2025 werde die Filiale im Palais Vest in Recklinghausen geschlossen, wie eine Sprecherin auf Anfrage von t-online mitteilte. Im März 2025 mache Kaufland schließlich auch seinen Markt in Dortmund-Mengede dicht.