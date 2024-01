Am dritten Tag des Bahnstreiks spricht GDL-Chef Claus Weselsky in Dresden zu den Streikenden. Von seinen Forderungen will er nicht abweichen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stehen die Züge in Deutschland still. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum sechstägigen Streik aufgerufen, seit Mittwoch herrscht Arbeitskampf. Und das, obwohl die Bahn sogar einen Schritt auf die Lokführer zugegangen war. Doch GDL-Chef Claus Weselsky hält bei einem Auftritt in Dresden an seinen Forderungen fest: mehr Geld und bessere Arbeitszeiten.