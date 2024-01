Aktualisiert am 29.01.2024 - 07:19 Uhr

Die Luxuswarenhauskette KaDeWe Group soll einem Medienbericht zufolge einen Insolvenzantrag gestellt haben. Dieser soll bereits am Freitag überraschend beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingegangen sein, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld des Unternehmens.

Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Capital" berichtet, dass die KaDeWe Group kurz davor sei, einen Insolvenzantrag zu stellen. Zu der Gruppe gehören neben dem namensgebenden Kaufhaus des Westens (KaDeWe) in Berlin auch das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg.