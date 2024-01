Aktualisiert am 31.01.2024 - 10:29 Uhr

Aktualisiert am 31.01.2024 - 10:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt zum Jahresbeginn

Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland gestiegen. Das meldet die Bundesagentur für Arbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,805 Millionen gestiegen. Das sind 169.000 mehr als im Dezember 2023 und 189.000 mehr als im Januar vorigen Jahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,1 Prozent. Typischerweise steigt die Arbeitslosigkeit im Januar.