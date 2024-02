Nach einem Urteil hat Elon Musk den Spitzenplatz in der "Forbes"-Rangliste der reichsten Menschen der Welt verloren. Nun will er Konsequenzen ziehen.

Die Richterin im US-Bundesstaat Delaware hatte am Dienstag entschieden, dass Musks Gehalt als GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Elektroautobauers Tesla zu hoch war. Der 52-JĂ€hrige hatte sich seine VergĂŒtung von 2018 an als Tesla-Anteile auszahlen lassen. Richterin McCormick entschied nun, dass der Tesla-Aufsichtsrat ihm das Gehalt nicht hĂ€tte gewĂ€hren dĂŒrfen, weil Musk selbst als Tesla-EigentĂŒmer den Aufsichtsrat kontrolliert. Musk kann gegen das Urteil Einspruch einlegen. Lesen Sie hier mehr zu den HintergrĂŒnden .

Louis-Vuitton-Chef Arnault klettert auf Platz eins

Musk reagierte mit Post auf X auf Urteil

Arnault hatte Musk bereits vor einer Woche in der Rangliste kurzfristig ĂŒberholt, als die Tesla-Aktie nach der Veröffentlichung neuer GeschĂ€ftszahlen abgerutscht war. Drittreichster Mensch der Welt ist Amazon-GrĂŒnder Jeff Bezos mit einem geschĂ€tzten Vermögen von 114 Milliarden Dollar (105 Milliarden Euro). In der Rangliste ergeben sich aufgrund von Schwankungen am Aktienmarkt immer wieder Änderungen. Das liegt daran, dass das Geld der Superreichen oftmals zu einem Großteil in Aktien oder anderen Wertpapieren steckt, im Fall von Elon Musk in Tesla-Anteilen.