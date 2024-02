Positiv aufgenommene Konzernbilanzen der US-Tech-Giganten Amazon und Meta sowie die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und im Euro-Raum treiben den Dax immer weiter in die Höhe. Am Freitag steigt er um bis zu 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 17.003,43 Zählern. Die Nachrichtenagentur dpa gibt den Höchststand sogar mit 17.003,54 Punkten an. Allerdings ist der Rekord eine Frage von Nachkommastellen: Die alte Bestmarke hatte 17.003,28 Zähler betragen.