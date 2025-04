Nach langer Talfahrt Tesla-Aktie legt überraschend zu

Von dpa 08.04.2025 - 20:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musk (l.) und Donald Trump (Archivfoto): Die Nähe des Tesla-Chef zum US-Präsidenten bringt auch die Kurse seines Autokonzerns in Bedrängnis. (Quelle: Uncredited/Pool/AP/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Wochen ist die Tesla-Aktie im freien Fall. Jetzt legt der Kurs plötzlich zu. Auch sonst erholen sich die Börsen nach dem Crash vom Montag.

Die Tesla-Aktie ist seit Anfang des Jahres auf Sinkflug. Je aggressiver Elon Musk als Berater an der Seite des US-Präsidenten Donald Trump auftrat, desto stärker sanken die Verkaufszahlen seiner Fahrzeuge. Durch die Strafzölle trübten sich die Aussichten des Autobauers noch weiter ein. Am Dienstag aber drehte die Aktie ins Plus und notierte bei rund 224 Euro. Das bedeutet einen Zuwachs von rund 7,5 Prozent.

Der Dax zieht an

Das passte in den Börsentrend des Tages. Angetrieben von Hoffnungen auf Verhandlungen zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen, haben Europas Börsen im Plus geschlossen. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verzeichnete am Dienstag zum Handelsschluss ein Plus von 2,48 Prozent. In London stieg der Leitindex FTSE 100 um 2,71 Prozent, in Paris legte der CAC40 um 2,50 Prozent zu, der FTSE MIB in Mailand um 2,44 Prozent.

Zuvor hatte auch die Wall Street zum Handelsbeginn deutliche Gewinne verzeichnet. An der New Yorker Börse lagen die drei wichtigen Indizes am Dienstag jeweils mit mehr als drei Prozent im Plus, verloren im morgendlichen Handel aber wieder einige dieser Gewinne.

Doch scheint zwischen Europa und den USA noch Raum für Gespräche. Die Landesbank Baden-Württemberg erklärte dazu: "Die Handelsminister der EU-Staaten waren bei ihrem gestrigen Treffen bemüht, Geschlossenheit zu zeigen – sie verfolgen ohnehin eine Sowohl-Als-Auch-Strategie und signalisieren einerseits Verhandlungsbereitschaft und andererseits die Bereitschaft, Gegenmaßnahmen zu ergreifen."

Stärkste Branchen waren europaweit Versicherer, Finanzdienstleister sowie Reise- und Freizeitwerte mit Gewinnen zwischen 3,9 und 4,1 Prozent. Auch Industriewerte waren mit plus 3,6 Prozent überdurchschnittlich stark gefragt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vorgeschlagen, die EU und die USA sollten gegenseitig alle Zölle auf Industriegüter aufheben. Das wurde von Trump zwar abgelehnt, doch es gab auch hoffnungsvolle Reaktionen aus US-Regierungskreisen.

Banken fürchten Kreditausfälle

Die zuletzt gebeutelten Technologiewerte legten um 3,1 Prozent zu. Der Chipmaschinen-Hersteller ASML zog als Schwergewicht um 4,3 Prozent an, nachdem Samsung im ersten Quartal mit einem stabilen operativen Gewinn positiv überrascht hatte.