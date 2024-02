Der Dax setzt seine Rekordjagd fort. Der deutsche Leitindex ist am Donnerstag in der Spitze um 0,7 Prozent auf 17.078,050 Zähler gestiegen. Zuletzt hatte er Anfang Februar mit 17.049,52 Punkten ein Allzeithoch markiert. Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA und im Euroraum treiben den Leitindex seit Wochen immer weiter in die Höhe.