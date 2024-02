Aktualisiert am 21.02.2024 - 11:21 Uhr

Aktualisiert am 21.02.2024 - 11:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Befragungsergebnis sieht Christiani nicht als Zeichen einer generellen Anti-Tesla-Haltung in der Gemeinde. Es gebe keine negative Stimmung mit Blick auf den US-Elektroautobauer. Für ihn hänge der Ausgang dagegen mit der lokalen Berichterstattung zusammen, sagte Christiani weiter: "Die Berichterstattung über das Gesamtvorhaben Tesla ist im letzten Jahr eher ins Negative gegangen."

Das Votum der Bürgerbefragung ist nicht bindend. Zur Frage, ob sich die Gemeinde an das Bürgervotum halten werde, sagte Christiani: "Kann ich Ihnen nicht sagen. Der Bebauungsplan, um den es jetzt ging, zu dem die Einwohnerinnen und Einwohner befragt wurden, ist noch nicht Gegenstand einer Beratung in der Gemeindevertretung gewesen."

Hohe Wahlbeteiligung in Grünheide

An der Befragung beteiligten sich rund 5.400 Bürgerinnen und Bürger. Mit Nein stimmten 3.499 Einwohner, mit Ja 1.882. "Ich bin sehr froh über die mit über 71 Prozent recht hohe Beteiligung an dieser Einwohnerbefragung", sagte Christiani.

"Beispiellose wirtschaftliche Dynamik"

Der US-Elektroautobauer Tesla habe seit Produktionsbeginn für eine "beispiellose wirtschaftliche Dynamik in der Hauptstadtregion gesorgt", mit Tausenden zusätzlichen Jobs und Hunderten Ausbildungsplätzen. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger in Grünheide "sehen wir als den klaren Auftrag, noch intensiver das Gespräch zu suchen und über die Erweiterung des Werks zu informieren".

Tesla will in Grünheide neben dem bestehenden 300 Hektar großen Werksgelände einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Gegen die Erweiterung wehren sich unter anderem Naturschützer und Bürgerinitiativen. Tesla sieht hingegen Vorteile für die Region, sollte der Bebauungsplan schließlich durchkommen. Durch den Werksbahnhof könnte der Güterverkehr entlastet werden, so der Autobauer. Außerdem soll sich die Liefersicherheit durch zusätzliche Lagerflächen erhöhen.