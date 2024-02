Wie die Unternehmensgruppe in Freising mitteilte, hat sie die rund 400 Mitarbeitenden am Mittwoch darüber informiert, dass sie die Standorte Heilbronn und Schefflenz bis Mitte 2026 schrittweise stilllegt. Die Gruppe werde die dortigen Produkte künftig an anderen Standorten in Deutschland produzieren.