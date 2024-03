Deutschlands Geschäftsmodell, der Verkauf von Autos und Maschinen, gerate zunehmend unter Druck, sagte Bofinger t-online am Rande des Unternehmertags am Tegernsee: "Der Höhepunkt der Globalisierung liegt hinter uns, wir können uns nicht mehr allein auf unsere Exportstärke verlassen, sondern müssen mehr von innen heraus wachsen. Am schnellsten wirken würde dabei ein umfassendes Wohnungsbauprogramm."

Auf diese Weise ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so der Top-Ökonom: Es würde sowohl die Konjunktur beleben als auch die Wohnungsnot in vielen Städten mindern. "Die Menschen in Deutschland würden damit sehen: Der Staat tut was für uns, er kümmert sich um eines der drängendsten Themen, das viele Menschen beschäftigt. Wohnraum ist vielerorts sehr knapp, die Mieten sind stark gestiegen. Das führt zu sozialen Spannungen."