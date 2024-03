Am Dienstag ab 2.00 Uhr soll der Arbeitskampf auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Dann kommt es zu erheblichen Einschränkungen für Fahrgäste im Fern- und Regionalverkehr der Bahn. Wie bei vorigen Streiks ist jeder fünfte Fernzug im Einsatz.

Fahrgäste wohl trotzdem betroffen

Die Bahn versuchte, den Arbeitskampf der GDL im letzten Moment juristisch zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt verhandelte am Montagabend über einen Antrag des Konzerns auf einstweilige Verfügung. Eine Entscheidung stand zum Beginn des Streiks im Güterverkehr noch aus. Das Gericht verhandelt noch über den Antrag der Bahn. Beide Seiten können zudem noch in Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sollten die Gerichte den Streik stoppen, dürfte das für Fahrgäste kaum Entlastung bringen. Die Bahn kann das verringerte Angebot so kurzfristig nicht wieder umwerfen. Es braucht Zeit, bis Lokführer und Fahrzeuge wieder dort sind, wo sie gebraucht werden. Das Unternehmen dürfte am Notfahrplan am Dienstag deshalb vorläufig festhalten.