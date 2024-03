Aktuell streikt das Sicherheitspersonal an fünf großen deutschen Flughäfen. Aber was verdienen eigentlich diejenigen, die am Fließband Gepäck und Passagiere kontrollieren?

Sie kontrollieren täglich das Gepäck tausender Fluggäste. Prüfen jeden Gegenstand auf mögliche Gefahren, scannen Personen nach illegalen Substanzen. Sie arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes am Fließband. Und dafür wollen sie mehr Geld: Das Luftsicherheitspersonal, das der Gewerkschaft Verdi angehört, streikt am Donnerstag an den Flughäfen in Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln und Berlin. Auch am Freitag soll an mehreren Flughäfen die Gepäckkontrollen stillstehen. Mehr dazu lesen Sie hier.