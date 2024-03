Edeka und Rewe sollen Milka-Schokolade aus ihren Regalen verbannen, fordern ukrainische Aktivistinnen und Aktivisten. Das berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) unter Berufung auf einen Brief der aktivistischen NGO Vitsche, an die Supermarkt-Riesen. Hintergrund ist, dass Milkas US-Mutterkonzern Mondelez trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch in Russland aktiv ist.