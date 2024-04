Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat wohl einen Käufer: der US-Investor NRDC Equity Partners. Verträge sollen am Dienstag unterschrieben werden.

Am Montagabend habe Stefan Denkhaus, Insolvenzverwalter von Galeria, den Gläubigerausschuss informiert. Die Verträge seien jedoch noch nicht unterschrieben. Der Sprecher des Insolvenzverwalters wollte sich dazu auf Nachfrage des Blatts nicht äußern. Auch ein Sprecher von Galeria Karstadt Kaufhof wollte den Vorgang demnach nicht kommentieren.

Baker hat Erfahrung mit Kaufhäusern

Die Verträge über den Kauf von Galeria sollen am Dienstag unterzeichnet werden. Die formelle, endgültige Entscheidung trifft dann die Gläubigerversammlung Anfang Mai. NRDC ist die Investmentgesellschaft des Unternehmers Richard Baker, dem auch die Mehrheit an den Warenhausunternehmen Hudson Bay Company (HBC) und Saks Fifth Avenue gehört.