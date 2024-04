Der Weltmarktführer für Thermoform- und Verpackungssysteme, der Maschinenbauer Illig GmbH, ist insolvent. Das Unternehmen sah sich gezwungen, beim Amtsgericht einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu stellen. Am Dienstag stimmte das Amtsgericht dem Antrag zu. Zuerst berichtete der "Merkur".

Zwar herrsche nun eine gewisse Unsicherheit, in einem Punkt sei man sich jedoch einig: "Das Unternehmen soll nicht zerschlagen werden. Das ist klar", so Unser zum SWR. Es sei jetzt wichtig, einen Investor zu finden, es brauche weiteres, frisches Geld, sagte Unser dem Bericht nach weiter.

Was passiert mit den mehr als 500 Mitarbeitern?

Die mehr als 500 Mitarbeiter des Traditionsunternehmens mit Stammsitz in Heilbronn-Sonheim seien am Dienstag über den Insolvenzantrag informiert worden. Zumindest für die nächsten drei Monate solle der Betrieb jedoch wie bisher weitergehen – zunächst ändert sich für die Angestellten also nicht viel, berichtet der "Merkur". Wie es dann weitergeht, das müsse jetzt erarbeitet werden, sagte Unser. Die IG Metall wolle sich für die Angestellten einsetzen und dafür starkmachen, dass man die Arbeitsplätze für die Zukunft erhalten könne. Den Angestellten bliebe also nichts anderes übrig, als abzuwarten.