"Unhaltbare Zustände"

Die Situation bei der Parkplatzsuche von Lkw-Fahrern auf Rastanlagen entlang der Autobahnen in Deutschland bleibt angespannt. Zwar verfolge das Bundesverkehrsministerium nachdrücklich das Ziel, die Anzahl der Lkw-Stellplätze kontinuierlich zu erhöhen, wie es auf Anfrage mitteilte. "Dennoch gibt es weiterhin Engpässe an den Rastanlagen – vor allem in den Nachtstunden", teilte eine Sprecherin mit.