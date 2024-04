Die Unternehmen in Deutschland haben wegen der schwachen Nachfrage ihre Investitionspläne für das laufende Jahr gekürzt. Das Barometer für die Investitionserwartungen fiel im März auf minus 0,1 Punkte, nach plus 1,2 Punkten im November, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage mitteilte. "Die globale Nachfrage nach Investitions- und Vorleistungsgütern bleibt schwach, und wirtschaftspolitische Unsicherheiten bestehen weiter", sagte Ifo-Konjunkturexpertin Lara Zarges. "Viele Unternehmen verschieben daher ihre Investitionsentscheidungen."

Am deutlichsten haben die Industriebetriebe ihre Vorhaben gekürzt. Dort fielen die Erwartungen von 6,6 Punkten im November auf 1,4 Punkte im März. "Vor allem in den energieintensiven Branchen ist der Anteil der Unternehmen, der seine Investitionen senken will, höher als der Anteil, der eine Ausweitung plant", sagte Zarges. Der Indikator sank hier von plus 3,7 Punkten im November auf minus 3,1 Punkte im März. Deutlich gefallen sind die Erwartungen in der Chemie, und zwar von 16,4 auf 3,1 Punkte.