US-Elektroautohersteller Tesla will 400 Stellen in Grünheide abbauen Von dpa 23.04.2024 - 13:47 Uhr Lesedauer: 1 Min. Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin (Archivbild): Im Tesla-Werk in Grünheide arbeiten zurzeit mehr als 12.000 Menschen. (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Angesichts der Flaute am Markt für Elektroautos will Musk nun mehr als jede zehnte Stelle seines Unternehmens streichen. Das betrifft auch die Fabrik in Grünheide.

Der weltweit geplante Stellenabbau bei Tesla betrifft auch hunderte Jobs im einzigen europäischen Werk des US-Elektroautobauers in Grünheide bei Berlin. Das Unternehmen kündigte in einer Mitteilung den Abbau von 400 Stellen an. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, plant das Unternehmen dazu ein "Freiwilligenprogramm" für die Mitarbeitenden. Zur Umsetzung dieses Programms würden Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen. Details nannte Tesla zunächst nicht.

"Der derzeit schwächelnde Absatzmarkt bei E-Autos stellt auch Tesla vor Herausforderungen", hieß es unter anderem zur Begründung für den Stellenabbau. In der vergangenen Woche hatte der Autohersteller mitgeteilt, dass der Vertrag von 300 Leiharbeitern in Grünheide nicht verlängert werde. Der Vertragspartner des Unternehmens habe die Mehrheit der betroffenen Leiharbeiter bereits weitervermitteln können, so Tesla. In dem Werk in Grünheide arbeiten inzwischen mehr als 12.000 Menschen.